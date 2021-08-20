COVID-19. Германия выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Кыргызстане Габриэлу Геллил. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Фото МИД. Руслан Казакбаев и Габриэла Геллил

По ее данным, стороны отметили высокий уровень кыргызско-германских отношений, поговорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделили подготовке к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Отдельно отметили планируемое открытие в Бишкеке французско-германского института культуры.

Габриэла Геллил сказала, что правительство Германии выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса через механизм COVAX. Вопросы логистики решат дополнительно.