18:58
USD 84.62
EUR 98.89
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Германия выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Кыргызстане Габриэлу Геллил. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

МИД
Фото МИД. Руслан Казакбаев и Габриэла Геллил

По ее данным, стороны отметили высокий уровень кыргызско-германских отношений, поговорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделили подготовке к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Отдельно отметили планируемое открытие в Бишкеке французско-германского института культуры.

Габриэла Геллил сказала, что правительство Германии выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса через механизм COVAX. Вопросы логистики решат дополнительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204652/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 209,9 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 378 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Коронавирусом болеет 4 тысячи 171 человек, 563 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 242 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 428
Теперь можно отследить госзакупки на борьбу с COVID-19 в Кыргызстане
Кыргызстанцев приглашают участвовать в международной премии We Are Together
Из Афганистана эвакуированы 24 кыргызстанца
COVID-19. Пункты вакцинации развернут в вузах Кыргызстана
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Аркадий Дубнов об&nbsp;опасениях стран Центральной Азии Ситуация в Афганистане. Аркадий Дубнов об опасениях стран Центральной Азии
Бизнес
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
20 августа, пятница
18:47
В Бишкеке и Токмаке появятся новые камеры «Безопасного города» В Бишкеке и Токмаке появятся новые камеры «Безопасного...
18:30
21 августа: где в регионах отключат свет
18:14
COVID-19. Германия выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса
18:13
Алмазбек Атамбаев отказался от стационарного лечения
18:03
В Минздраве рассказали, как пройти реабилитацию после COVID-19