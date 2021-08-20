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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Нацстатком посчитал, насколько выросло число заболевших в Кыргызстане

В Кыргызстане растет число заболевших коронавирусом. Об этом сообщает Нацстатком со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что за последние три месяца число зарегистрированных лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось с 9,6 тысячи случаев в мае до 37,4 тысячи случаев в июле.

В июле наибольшая доля зарегистрированных случаев заболевания пришлась на Бишкек (61 процент) и Чуйскую область (более 12 процентов).

Число заболевших на 100 тысяч населения в июле по сравнению с июнем увеличилось в 1,6 раза, а по сравнению с маем — в 3,9 раза.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 173 тысячи 428 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204650/
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