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Общество

Впервые в истории. Фильм о Чингизе Айтматове откроет кинофестиваль в Казани

Фильмом-открытием XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино станет документальная лента «Чингиз Айтматов. Дни и века» режиссера Григория Нахапетова. Об этом говорится на сайте кинофорума.

Впервые в истории фестиваля его будет открывать документальный фильм. Кинолента поднимает тему ответственности ведущих деятелей политики, науки и культуры за судьбоносные процессы, происходящие в мире, в установлении диалога между Востоком и Западом.

Фестиваль пройдет 5-10 сентября. Оргкомитетом принято 584 заявки из 45 стран мира. Отборочной комиссией выбрано 50 фильмов в номинациях «игровой полнометражный фильм», «документальный полнометражный фильм», «игровой короткометражный фильм», «документальный короткометражный фильм» и «национальный конкурс».

На фестивале представят фильмы из России, Франции, Испании, Китая, Бельгии, Японии, Катара, Болгарии, Алжира, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Нашу страну представят ленты «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова и «Озеро» режиссера Эмиля Атагельдиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204301/
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