Живут в аду. Кыргызская художница написала картину о ситуации в Афганистане

Известная в Кыргызстане художница Татьяна Зеленская посвятила картину событиям в Афганистане, опубликовав работу на своей странице в Facebook.

Она написала образ мужчины-диктатора и женщину с ребенком на руках, загнанную в тупик.

Фото Татьяны Зеленской. Картина о событиях в Афганистане

«Рисую и думаю о женщинах, которые сейчас живут в аду и будут жить там дальше. Без надежды на спасение», — подписала публикацию художница.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.