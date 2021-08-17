COVID-19. В Минздраве рассказали, ждать ли новую волну заболеваемости

Следующий подъем заболеваемости коронавирусом зависит от граждан. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, Минздрав всегда готов. «Но если вакцинируется 70 процентов граждан, то четвертой волны не будет. Многие на периферии, к сожалению, не понимают роли вакцинации. Мы их уговариваем», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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По официальной статистике, в Кыргызстане на сегодня полный курс вакцинации прошли 281,5 тысячи человек. Первой дозой привито 597,7 тысячи.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.

Пик третьей волны пройден. За последние сутки в республике зарегистрирован 341 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии, скончались шесть человек.