12:29
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Читатели 24.kg выступают за повышение стажа для водителей пассажирских авто

Читатели 24.kg выступают за повышение стажа для водителей пассажирского автотранспорта. Об этом говорят итоги опроса.

Больше половины проголосовавших (58 процентов) считают: допускать к пассажирским перевозкам необходимо водителей с профессиональным стажем 5-10 лет. 29 процентов респондентов уверены, что трехлетнего опыта более чем достаточно. 5 процентов проголосовавших признались, что вообще боятся передвигаться в общественном транспорте. Еще 4 процента ответили: «Стаж не нужен, водительские права тоже можно отменить».

Ранее Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Сейчас согласно законодательству к перевозкам пассажиров автобусами допускаются лица, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории и профессиональный стаж работы не менее трех лет.

Чиновники посчитали, что эта норма препятствует своевременному обновлению водительского состава. И тем самым к перевозкам пассажиров не привлекаются молодые кадры.

После общественной критики чиновники сообщили, что допустили ошибку и уже ее устранили. Таким образом, водителей без опыта к перевозке пассажиров допускать по-прежнему не планируется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203993/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Предложение Минтранса. Нужен ли водителям опыт для перевозки пассажиров? Опрос
Водители без опыта. Как ошибка Минтранса могла увеличить смертность на дорогах
Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось
Отказался везти женщину с ребенком. Водителя маршрутки № 117 сняли с линии
Водитель маршрутки № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком
Третья волна COVID-19. В Токмаке возобновили санобработку маршрутных такси
В Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и водителем
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка маршруток. Всего девять нардепов ЖК волнует вопрос, остальные ушли
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из&nbsp;России Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
14 августа, суббота
12:19
Опасно для здоровья. Бишкекчанка просит закрыть люки в сквере «Театральный» Опасно для здоровья. Бишкекчанка просит закрыть люки в ...
12:01
На центральной площади города Ош планируют построить пешеходные фонтаны
11:42
Читатели 24.kg выступают за повышение стажа для водителей пассажирских авто
11:27
Дастан Бекешев: Город Асман останется очередной нереализованной мечтой
11:21
ГУВД Бишкека проверит законность выделения земельных участков в парке Панфилова