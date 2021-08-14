Читатели 24.kg выступают за повышение стажа для водителей пассажирских авто

Читатели 24.kg выступают за повышение стажа для водителей пассажирского автотранспорта. Об этом говорят итоги опроса.

Больше половины проголосовавших (58 процентов) считают: допускать к пассажирским перевозкам необходимо водителей с профессиональным стажем 5-10 лет. 29 процентов респондентов уверены, что трехлетнего опыта более чем достаточно. 5 процентов проголосовавших признались, что вообще боятся передвигаться в общественном транспорте. Еще 4 процента ответили: «Стаж не нужен, водительские права тоже можно отменить».

Ранее Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Сейчас согласно законодательству к перевозкам пассажиров автобусами допускаются лица, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории и профессиональный стаж работы не менее трех лет.

Чиновники посчитали, что эта норма препятствует своевременному обновлению водительского состава. И тем самым к перевозкам пассажиров не привлекаются молодые кадры.

После общественной критики чиновники сообщили, что допустили ошибку и уже ее устранили. Таким образом, водителей без опыта к перевозке пассажиров допускать по-прежнему не планируется.