В микрорайоне «Учкун» водители самовольно занимают проезжую часть

Жители микрорайона «Учкун» и водители обращаются за помощью из-за систематического нарушения правил парковки на улице Сатыбалдиева, в районе дома № 46.

По словам местных жителей, автомобили регулярно оставляют прямо на проезжей части, создавая помехи для движения и угрозу безопасности. Люди неоднократно пытались мирно решить проблему — обращались к водителям с просьбой не парковать машины на дороге, однако это не приносит результатов.

«У этих водителей свои правила. Они молча ставят авто, несмотря на замечания», — говорят жители.

По их словам, на протяжении всей улицы Сатыбалдиева (около 900 метров) подобных проблем больше нет — отсутствие парковок и хаотичная стоянка автомобилей наблюдаются только на этом участке. Из-за этого местные жители называют ситуацию настоящим «бичом» района.

Горожане просят соответствующие службы обратить внимание на проблему и принять меры, чтобы обеспечить безопасность и нормальное движение транспорта.

