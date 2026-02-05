11:59
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Агент 024

В микрорайоне «Учкун» водители самовольно занимают проезжую часть

Жители микрорайона «Учкун» и водители обращаются за помощью из-за систематического нарушения правил парковки на улице Сатыбалдиева, в районе дома № 46.

По словам местных жителей, автомобили регулярно оставляют прямо на проезжей части, создавая помехи для движения и угрозу безопасности. Люди неоднократно пытались мирно решить проблему — обращались к водителям с просьбой не парковать машины на дороге, однако это не приносит результатов.

«У этих водителей свои правила. Они молча ставят авто, несмотря на замечания», — говорят жители.

По их словам, на протяжении всей улицы Сатыбалдиева (около 900 метров) подобных проблем больше нет — отсутствие парковок и хаотичная стоянка автомобилей наблюдаются только на этом участке. Из-за этого местные жители называют ситуацию настоящим «бичом» района.

Горожане просят соответствующие службы обратить внимание на проблему и принять меры, чтобы обеспечить безопасность и нормальное движение транспорта.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/360692/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом
На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом
Разница как небо и земля: почему подготовка пилота длится до 10 лет
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Люксовые авто дали, водителей — нет: депутатам надо платить из своего кармана
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
В Бишкеке автомобили оставляют на пешеходной зоне Аллеи молодежи
В Узгене закроют кафе без парковок
Неправильно припарковался. Адвокат добровольно заплатил штраф
Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей
Популярные новости
Что строят в&nbsp;парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности
Краны над домами. Стройка в&nbsp;районе Дворца спорта пугает жителей Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей
Спиртное в&nbsp;шаге от&nbsp;&laquo;Барселоны&raquo;: жители Манаса требуют закрыть точки розлива Спиртное в шаге от «Барселоны»: жители Манаса требуют закрыть точки розлива
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке бусик оставили на&nbsp;перекрестке Чудаки парковки. В Бишкеке бусик оставили на перекрестке
Бизнес
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
5 февраля, четверг
11:47
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц сост...
11:44
Кабмин не будет продлевать легализацию автомобилей с иностранными номерами
11:43
Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении
11:29
ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
11:26
В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом