Агент 024

Опасный участок: в Бишкеке на перекрестке шесть месяцев открыт ливнеприемник

Фото читателей

В Бишкеке на пересечении улиц Джаманбаева и Кудайбергенова около шести месяцев открыт ливнеприемник. Об этом редакции 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, из-за отсутствия решетки создается аварийная ситуация: автомобилисты вынуждены резко маневрировать, чтобы объехать опасный участок. Некоторые машины, утверждают горожане, получили здесь повреждения.

Жители близлежащих домов и водители просят соответствующие городские службы обратить внимание на проблему и в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Горожане отмечают, что открытый ливнеприемник представляет опасность не только для транспорта, но и для пешеходов, особенно в темное время суток.

