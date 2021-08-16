Повсеместное отключение электричества: света нет, но вы держитесь

Каждый день в домах сотен тысяч кыргызстанцев на несколько часов гаснет свет. Энергетики убеждают, что это из-за текущих или аварийных ремонтных работ. Ремонт то тут, то там завершают, но число аварий в сетях не уменьшается и электричество вырубают каждый день повсеместно. Плюсуем в проблемы и тот факт, что страна сейчас переживает маловодный период — население призывают экономить электроэнергию.

Почему отключения происходят так часто? Под предлогом ремонта или аварии нам вернули веерные отключения? Разбираемся.

Что ни день, то отключения

В начале июля из-за аварии на высоковольтной линии без света около часа оставались почти 150 тысяч жителей Панфиловского и Жайылского районов. Подача электроэнергии также была прекращена на перевале Тоо-Ашуу. Выяснилось, что из-за возгорания сухой травы в районе прохождения высоковольтной линии 110 киловольт «Кара-Балта — ТЭЦ» произошел пожар.

Это привело к расплавлению провода и дальнейшему его обрыву. Произошло аварийное отключение высоковольтной линии от земляной направленной защиты.

Буквально через пару дней после этого перевал Тоо-Ашуу снова остался без электричества. Это произошло из-за аварии на подстанции.

2 июля центр столицы остался без электричества. Энергетики поясняли, что на ТЭЦ Бишкека отключился трансформатор Т-2, обесточились линии по 35 киловольт и 6 киловольт, кабельная линия 35 киловольт «Пенько-Джутовая» — 1 и 2, кабельная линия 35 киловольт «Энергострой» и кабельная линия 35 киловольт «Автомаш». Обесточились линии КЛ 6, отходящие от ГРУ 6 киловольт. Через три дня ситуация повторилась.

Это только несколько крупных аварий, которые произошли в июле в Бишкеке и Чуйской области.

«В офисе и дома в июле несколько раз отключали свет. Без объяснения причин, без предупреждения. Свет вырубали у всех, кого я знаю. Считаю, что эти все оправдания про аварии не выдерживают никакой критики», — жалуется житель города.

А что говорить о регионах. Там отсутствие света — привычная история в любое время дня и ночи.

Если днем еще объяснения про ремонты выглядят хоть сколько-нибудь убедительно, то что энергетики ремонтируют ночью — загадка.

«Рабочий городок чаще отключают по ночам. Узнаю об отключении по размороженным продуктам в холодильнике. Друг в нижней части, у БЧК живет — такая же история и у него», — делится своей историей пользователь соцсети.

Иногда люди просто не понимают, что можно так долго чинить.

«Просто достали уже. Практически каждую неделю сидим без электричества с 9.00 до 17.00. Бесконечные профилактические работы. Что еще там можно чинить?» — возмущается жительница одного из сел.

Ежедневно в редакцию 24.kg приходят десятки сообщений от читателей о постоянных отключениях электроэнергии.

Идет подготовка к сезону

Сами энергетики все обвинения в свой адрес отрицают. Они отмечают, что больше всех заинтересованы в безаварийной работе. А ремонтные мероприятия летом для того и нужны, чтобы не было отключений зимой.

Качественная и своевременная подготовка энергооборудования к осенне-зимнему периоду является основой надежного энергоснабжения. Нацэнергохолдинг

В холдинге рассказали, что в рамках подготовки электрооборудования к прохождению осенне-зимнего периода электромонтеры ежедневно проводят работы по ремонту оборудования, замене аварийных деревянных опор на железобетонные опоры, монтажу СИП провода, ремонту и строительству кабельных линий, вырубке веток деревьев, выносу приборов учета.

За полгода по распределительным компаниям выполнен капитальный ремонт на 56 подстанциях 35 киловольт и 1 тысяче 186 подстанциях 10/6/0,4 киловольт.

Кроме того, ведутся работы на линиях электропередачи. В Чуйской области ремонт оборудования высоковольтных подстанций «Кара-Жыгач», «С», «Белогорка» и «Кош-Коргон». Все эти работы требуют перерывов в электроснабжении.

«В прошлом году в связи с пандемией коронавируса и введенными ограничительными мерами часть запланированных на 2020 год ремонтных и профилактических работ не производилась. Исключение составляло только срочное обслуживание электрооборудования», — напомнили в Нацэнергохолдинге.

Частично предусмотренный на 2020 год плановый ремонт был передвинут на 2021-й, что привело к увеличению объема выполняемых работ и, следовательно, отключениям.

Энергетики также напоминают, что графики ремонтных работ заблаговременно направляются в органы местного самоуправления, а также размещаются на сайте компаний, в СМИ и на радиоканалах. Если вашей улицы нет в этом списке, то есть смысл дозвониться до местного РЭС и выяснить причину отключения света.

Чего ждать зимой?

Но опасения у кыргызстанцев остаются. Мы еще не забыли о бакиевских временах, когда во время маловодного периода в стране ввели веерные отключения электроэнергии. Сейчас ситуация такая же. Объем воды в Токтогульском водохранилище более чем на 2 миллиарда кубометров меньше показателя 2020 года.

Энергетики заверяют: массовых отключений электроэнергии в осенне-зимний период не будет.

Начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и промышленности Марат Жээнбеков отметил, что на ГЭС будет максимально вырабатываться электроэнергия. ТЭЦ Бишкека также будет загружена на полную мощность.

«Даже сейчас, учитывая маловодную ситуацию в стране, ТЭЦ вырабатывает 160-180 мегаватт в час. Такого никогда не было. Мы всегда в летнее время использовали в Бишкеке только 50-60 мегаватт в час», — сказал он.

При этом в Минэнерго призывают к экономии электроэнергии, учитывая ее дефицит. В том числе поменьше использовать ее для отопления. Как-то подобные заявления энергетиков не обнадеживают. На всякий случай не будет лишним прикупить генератор, солнечную батарею или хотя бы запастись свечками.