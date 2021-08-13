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Общество

Садыр Жапаров поручил отменить тендер на закупку авто на 60 миллионов сомов

Президент Садыр Жапаров поручил отменить тендер на закупку автотранспортных средств для глав районных государственных администраций (акимов) на 60 миллионов сомов. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, решение принято с учетом непростой экономической ситуации в стране и необходимостью сокращения неприоритетных бюджетных трат, а также мнения общественности вокруг данного вопроса.

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Напомним, ранее автотранспортное объединение при управлении делами президента и правительства объявило тендер на приобретение 40 новых внедорожников. Автомобили должны были быть 2021 года выпуска, без пробега, полноприводными, пятидверными, повышенной проходимости, чтобы их можно было эксплуатировать на дорогах со всеми видами покрытий. Цвет иномарок предполагался исключительно белый.

Позднее в управделами объяснили, что закупка авто проводится для укрепления и улучшения материально-технической базы, а также повышения оперативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе глав районных администраций (акимов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203939/
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