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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 332 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 172 090

В Кыргызстане за сутки выявили еще 332 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 150 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 31, Ошской — 8, Таласской — 20, Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 36, Баткенской — 24.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 90 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203881/
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