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Общество

Проводить фестиваль «Оймо» на Иссык-Куле стало негде. Ищут новое место

Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо» ищет новую площадку на Иссык-Куле. Об этом сообщила его генеральный директор Динара Чочунбаева.

«Наше место, где мы проводили фестивали, реконструировали, сделали там игровую площадку с аттракционами. Для «Оймо» там нет места. Мы ищем площадку для проведения ярмарки в следующем году», — отметила Динара Чочунбаева.

Отметим, ежегодно мероприятие проходило в центральном парке города Чолпон-Аты.

В 2021 году Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел пройдет в Бишкеке и Нарыне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203824/
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