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Общество

Убийство детей. Сотрудники Генпрокуратуры не ответили на вопросы журналистов

Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры Эмиль Чамбаев и Тимур Саитов отчитались о росте преступности в Кыргызстане.

При этом представители надзорного органа не смогли ответить на многие заданные вопросы. В частности, журналистов интересовал ход расследования убийства школьницы в Кеминском районе и гибели воспитанника детского дома Игоря Якунина.

Тимур Саитов заявил, что тема дня — состояние преступности по республике, а журналисты задали вопросы, выходящие за ее рамки. «Вопросы более детальные пошли. Изначально тема была другого направления. Лучше обратиться с официальным письмом. Более детальные разъяснения дадим. Просто это за рамки выходит. Материалов у нас нет, чтобы дать точный корректный ответ», — сказал он.

Эмиль Чамбаев не смог привести статистику преступлений, совершаемых в отношении детей. Он мотивировал это тем, что «потерпевшие — это другая категория».

Не смогли они и ответить на вопрос о том, какие обвинения предъявлены бывшему президенту Аскару Акаеву.

«На сегодня да, действительно, он прилетел и обратно, как говорят, улетел. Я затрудняюсь ответить, поскольку данные уголовные дела осуществляют другие ребята», — сказал Тимур Саитов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203728/
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