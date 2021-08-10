В Баткенскую область нужны строители. Обещают хорошую зарплату

Госстрою нужны строители, готовые работать в Баткенской области. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента жилищно-гражданского строительства Талантбек Эшбаев.

По его словам, ведомство призывает специалистов в строительной сфере обратиться к ним. Особенно требуются каменщики, штукатуры-маляры и плотники.

Всем заинтересованным определят локацию работы, организуют ночлег и обещают хорошую заработную плату (сдельная).

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.