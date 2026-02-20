11:38
Происшествия

В 2025 году на стройках Кыргызстана погибли 19 рабочих

В 2025 году при исполнении трудовых обязанностей на строительных объектах погибли 19 человек. Об этом сегодня на парламентских слушаниях по законопроекту «Об охране труда» сообщил заместитель директора Службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадиров.

По его словам, служба может проводить только плановые проверки условий труда. При этом на каждом объекте — с момента рытья котлована и до завершения строительства — присутствует инспекция Министерства строительства. Именно на них возложены функции по контролю за условиями труда и техникой безопасности в процессе работ.

«Мы, к сожалению, вмешиваемся только тогда, когда несчастный случай уже произошел», — отметил Мадиров.

Замглавы ведомства добавил, что, несмотря на ограничения, служба в начале года рассылает всем строительным компаниям предписания и памятки о необходимости соблюдения норм безопасности.
