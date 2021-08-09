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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 202,6 миллиона, умерли более 4,2 миллиона

За последние четверо суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 516 тысяч 311 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 202 миллиона 679 тысяч 477 человек. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 763 тысячи 364), Индии (31 миллион 934 тысячи 455), Бразилии (20 миллионов 165 тысяч 672), Франции (6 миллионов 371 тысяча 349), России (6 миллионов 362 тысячи 641), Великобритании (6 миллионов 98 тысяч 117), Турции (5 миллионов 895 тысяч 841), Аргентине (5 миллионов 18 тысяч 895), Колумбии (4 миллиона 838 тысяч 894), Испании (4 миллиона 588 тысяч 132), Италии (4 миллиона 396 тысяч 417), Иране (4 миллиона 158 тысяч 729) и Германии (3 миллиона 797 тысяч 849).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 293 тысяч 856. За четверо суток показатель вырос на 38 тысяч 218 человек. В том числе в США всего скончались 616 тысяч 829 человек, Бразилии — 563 тысячи 151, Индии — 427 тысяч 862, Мексике — 244 тысячи 420, России — 162 тысячи 109, Великобритании — 130 тысяч 630 и Италии — 128 тысяч 220.

В Кыргызстане зарегистрировали 169 тысяч 500 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 697 тысяч 580, Узбекистане — 136 тысяч 635, Таджикистане — 15 тысяч 651.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203463/
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