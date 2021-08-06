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Общество

Мэрия Бишкека позвала на встречу с участниками Олимпийских игр

Мэрия Бишкека позвала на встречу с медалистами и участниками Олимпийских игр. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, торжественное мероприятие пройдет завтра, 7 августа, в 13.00 на главной площади Ала-Тоо.

«В честь олимпийских призеров Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой, Акжола Махмудова и сборной Кыргызстана будет организован концерт», — отметили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что поддержка граждан страны очень важна спортсменам, а также попросили соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: надеть маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептиком.

Кыргызстанцы завоевали три медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203361/
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