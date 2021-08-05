Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов

Известный блогер из Казахстана, автор и ведущая тревел-шоу «А как там у них?» Елена Кукеле посетила Сон-Куль и поделилась с подписчиками своими впечатлениями от поездки.

«Мало того, что дорога комфортная и даже на легковых машинах люди там передвигаются, так еще и большой сюрприз ожидал нас на этом озере — кемпинг, состоящий из шикарных юрт для проживания туристов, и юрт-кафе, где заботливый персонал кормит до того вкусно, что хочется остаться там жить!» — написала она.

Фото из интернета. Блогер из Казахстана Елена Кукеле

Путешественница особо отметила, что работникам туристической отрасли Казахстана стоит поучиться у своих кыргызских коллег тому, как нужно организовывать сервис для отдыхающих.

«На Кольсае были в этом сезоне? Видели этот кошмар в юртах там? Так вот, Кыргызстан нас давно сильно обошел в вопросах организации отдыха для туристов. Нашим туристическим организациям и акиматам, да и управлению туризма, смело можно ехать на Сон-Куль учиться, как любить свою работу, как принимать гостей и оставлять шикарное впечатление отдыхающим, чтобы хотелось вернуться каждому путешественнику туда, где его любят и ждут, как родного», — подытожила она.

Автор тревел-шоу также сообщила, что съемочная группа сняла на Сон-Куле много материала, который обязательно войдет в программу о Кыргызстане.