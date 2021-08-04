Дело «Кумтора». Правозащитники посетили в ИВС ГКНБ Темира Сариева. Жалоб нет

Представители Национального центра по предотвращению пыток во главе с директором Бакытом Рысбековым сегодня посетили ИВС и следственный изолятор ГКНБ.

По данным пресс-службы ведомства, правозащитники встретились с экс-премьер-министром Темиром Сариевым. По их данным, у него нет жалоб на условия содержания.

Они также посетили первого заместителя главы ГСИН Таалайбека Нуралиева. У задержанного по факту коррупции жалоб также не зафиксировано.

Темир Сариев задержан 3 августа в рамках расследования уголовного дела по «Кумтору». Таалайбека Нуралиева задержали в тот же день по факту коррупции.

Сегодня Первомайский райсуд Бишкека должен вынести решение о мере пресечения экс-премьеру. Сейчас у здания суда митингуют его сторонники. Они считают задержание Темира Сариева политически мотивированным.