Рост цен на ГСМ. Несколько лайфхаков, как сэкономить топливо

По данным Национального статистического комитета, за последний месяц бензин Аи-95 подорожал на 3,6 сома, Аи-92 — на 3,1 сома, а дизельное топливо — на 2,3 сома. Автолюбители задумались: как не отказаться от колес и не оставлять всю зарплату на заправке.
Редакция 24.kg поговорила с экспертами, которые подсказали лайфхаки, которые помогут хотя бы немного, но снизить расходы на топливо.
Измените стиль вождения
Чем реже вы разгоняетесь и тормозите, тем меньше расход топлива. Лучше всего двигаться плавно и сохранять постоянную скорость. Резкое ускорение для обгона — способ сжечь лишнего.
Отучившись газовать без надобности, можно снизить расход топлива на один—два литра на
Двигаясь в плотном потоке с небольшой скоростью, попробуйте поддерживать такой ритм движения, чтобы не пришлось нажимать на тормоз каждый раз, когда загораются стоп-сигналы. Проезжая накатом чуть больше, снижаешь расход топлива.
Следите за состоянием машины
Помните: чем ниже давление, тем у колес выше сопротивление качению, значит, выше расход горючего. Недокачанные шины — враги экономного водителя. Но и перекачивать покрышки не стоит. Это небезопасно.
Лишний груз в машине — больший расход топлива.
Наведите порядок в багажнике. Оставьте только то, что действительно нужно. Помните, что расход будет больше, если не обслуживаете автомобиль как положено. Не стоит пренебрегать профилактическими работами и ремонтом, если он необходим.
Участвуйте в акциях и программах лояльности
Крупные сети АЗС в Кыргызстане предлагают клиентам участие в программах лояльности. Это только на первый взгляд кажется, что толку от этого немного. На самом деле — есть. За каждую покупку (не только топлива) вы получаете бонусы. Ими можно оплатить ГСМ.
Некоторые АЗС устраивают специальные акции. Например, снижают цены по выходным. Если вы ездите часто, имеет смысл заправлять машину в это время и по карточке. Получится двойная экономия. Бывает, что на АЗС делают скидки при заправке большого объема. Это тоже отличный способ сэкономить на ГСМ.
Мониторьте цены
Да, не всегда низкая цена на топливо гарантирует его качество. Но все-таки внимательно следите за ценами на заправках. Например, часто за городом они немного ниже, чем в центре Бишкека. Если заправляетесь часто, можно сэкономить, доехав до такой заправки.
Смените тип топлива
Неплохим вариантом для экономии может стать установка газобалонного оборудования. Газ почти в два раза дешевле бензина, хотя и расходуется немного быстрее. Да, сначала придется потратиться на систему. Но за счет существенной разницы в цене между газом и бензином эти расходы окупятся быстро. А еще это экологично.
Есть два варианта — сжиженный углеводородный газ (СУГ, или пропан-бутановая смесь) и метан (природный газ). Второй вариант дешевле, но есть и минусы. Заправки с метаном только в Бишкеке и некоторых населенных пунктах Чуйской области. Заправок, где продают СУГ, гораздо больше. Сейчас сжиженный газ есть почти на всех АЗС в стране.
Паркуйтесь в тени
Парковаться тоже надо с умом. В жару машину лучше оставлять в тени. Разогретый воздух и без того провоцирует повышенное испарение топлива, так что не стоит дополнительно накалять автомобиль на солнце.
Выключите кондиционер
Не самый приятный совет. Но стоит помнить, что из вспомогательного оборудования самый дорогой потребитель топлива в машине — кондиционер. Климат-контроль экономичнее обычного кондиционера.
Для максимальной экономии топлива кондиционер придется выключить.
Конечно, в сорокаградусную жару такой совет не подходит, но вот в теплую погоду вполне можно обойтись открытыми окнами.
Смените автомобиль
Да-да. Экстремально, но действенно. Если заправка автомобиля больно бьет по карману, стоит задуматься, а нужен ли он. Посчитайте все расходы на обслуживание машины и решите, действительно ли она вам нужна. Возможно, экономнее ездить на общественном транспорте, велосипеде и электросамокате.
Если отказаться не получается, выбирайте экономичные авто.
Малолитражка, электро- или гибридный автомобиль позволят передвигаться по городу, но расходы на топливо существенно сократятся. Правда, сейчас на автомобильном рынке такие машины стоят дороговато.