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Общество
Сюжеты: Полезные советы, Финансовая грамотность

Рост цен на ГСМ. Несколько лайфхаков, как сэкономить топливо

По данным Национального статистического комитета, за последний месяц бензин Аи-95 подорожал на 3,6 сома, Аи-92 — на 3,1 сома, а дизельное топливо — на 2,3 сома. Автолюбители задумались: как не отказаться от колес и не оставлять всю зарплату на заправке.

Редакция 24.kg поговорила с экспертами, которые подсказали лайфхаки, которые помогут хотя бы немного, но снизить расходы на топливо.

1

Измените стиль вождения

Чем реже вы разгоняетесь и тормозите, тем меньше расход топлива. Лучше всего двигаться плавно и сохранять постоянную скорость. Резкое ускорение для обгона — способ сжечь лишнего.

Отучившись газовать без надобности, можно снизить расход топлива на один—два литра на 100 километров!

Двигаясь в плотном потоке с небольшой скоростью, попробуйте поддерживать такой ритм движения, чтобы не пришлось нажимать на тормоз каждый раз, когда загораются стоп-сигналы. Проезжая накатом чуть больше, снижаешь расход топлива.

2

Следите за состоянием машины

Помните: чем ниже давление, тем у колес выше сопротивление качению, значит, выше расход горючего. Недокачанные шины — враги экономного водителя. Но и перекачивать покрышки не стоит. Это небезопасно.

Лишний груз в машине — больший расход топлива.

Наведите порядок в багажнике. Оставьте только то, что действительно нужно. Помните, что расход будет больше, если не обслуживаете автомобиль как положено. Не стоит пренебрегать профилактическими работами и ремонтом, если он необходим.

3

Участвуйте в акциях и программах лояльности

Крупные сети АЗС в Кыргызстане предлагают клиентам участие в программах лояльности. Это только на первый взгляд кажется, что толку от этого немного. На самом деле — есть. За каждую покупку (не только топлива) вы получаете бонусы. Ими можно оплатить ГСМ.

Некоторые АЗС устраивают специальные акции. Например, снижают цены по выходным. Если вы ездите часто, имеет смысл заправлять машину в это время и по карточке. Получится двойная экономия. Бывает, что на АЗС делают скидки при заправке большого объема. Это тоже отличный способ сэкономить на ГСМ.

4

Мониторьте цены

Да, не всегда низкая цена на топливо гарантирует его качество. Но все-таки внимательно следите за ценами на заправках. Например, часто за городом они немного ниже, чем в центре Бишкека. Если заправляетесь часто, можно сэкономить, доехав до такой заправки.

5

Смените тип топлива

Неплохим вариантом для экономии может стать установка газобалонного оборудования. Газ почти в два раза дешевле бензина, хотя и расходуется немного быстрее. Да, сначала придется потратиться на систему. Но за счет существенной разницы в цене между газом и бензином эти расходы окупятся быстро. А еще это экологично.

Есть два варианта — сжиженный углеводородный газ (СУГ, или пропан-бутановая смесь) и метан (природный газ). Второй вариант дешевле, но есть и минусы. Заправки с метаном только в Бишкеке и некоторых населенных пунктах Чуйской области. Заправок, где продают СУГ, гораздо больше. Сейчас сжиженный газ есть почти на всех АЗС в стране.

6

Паркуйтесь в тени

Парковаться тоже надо с умом. В жару машину лучше оставлять в тени. Разогретый воздух и без того провоцирует повышенное испарение топлива, так что не стоит дополнительно накалять автомобиль на солнце.

7

Выключите кондиционер

Не самый приятный совет. Но стоит помнить, что из вспомогательного оборудования самый дорогой потребитель топлива в машине — кондиционер. Климат-контроль экономичнее обычного кондиционера.

Для максимальной экономии топлива кондиционер придется выключить.

Конечно, в сорокаградусную жару такой совет не подходит, но вот в теплую погоду вполне можно обойтись открытыми окнами.

8

Смените автомобиль

Да-да. Экстремально, но действенно. Если заправка автомобиля больно бьет по карману, стоит задуматься, а нужен ли он. Посчитайте все расходы на обслуживание машины и решите, действительно ли она вам нужна. Возможно, экономнее ездить на общественном транспорте, велосипеде и электросамокате.

Если отказаться не получается, выбирайте экономичные авто.

Малолитражка, электро- или гибридный автомобиль позволят передвигаться по городу, но расходы на топливо существенно сократятся. Правда, сейчас на автомобильном рынке такие машины стоят дороговато.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203142/
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