Рост цен на ГСМ. Несколько лайфхаков, как сэкономить топливо

По данным Национального статистического комитета, за последний месяц бензин Аи-95 подорожал на 3,6 сома, Аи-92 — на 3,1 сома, а дизельное топливо — на 2,3 сома. Автолюбители задумались: как не отказаться от колес и не оставлять всю зарплату на заправке.

Редакция 24.kg поговорила с экспертами, которые подсказали лайфхаки, которые помогут хотя бы немного, но снизить расходы на топливо.

1 Измените стиль вождения Чем реже вы разгоняетесь и тормозите, тем меньше расход топлива. Лучше всего двигаться плавно и сохранять постоянную скорость. Резкое ускорение для обгона — способ сжечь лишнего. Отучившись газовать без надобности, можно снизить расход топлива на один—два литра на 100 километров ! Двигаясь в плотном потоке с небольшой скоростью, попробуйте поддерживать такой ритм движения, чтобы не пришлось нажимать на тормоз каждый раз, когда загораются стоп-сигналы. Проезжая накатом чуть больше, снижаешь расход топлива.

2 Следите за состоянием машины Помните: чем ниже давление, тем у колес выше сопротивление качению, значит, выше расход горючего. Недокачанные шины — враги экономного водителя. Но и перекачивать покрышки не стоит. Это небезопасно. Лишний груз в машине — больший расход топлива. Наведите порядок в багажнике. Оставьте только то, что действительно нужно. Помните, что расход будет больше, если не обслуживаете автомобиль как положено. Не стоит пренебрегать профилактическими работами и ремонтом, если он необходим.

3 Участвуйте в акциях и программах лояльности Крупные сети АЗС в Кыргызстане предлагают клиентам участие в программах лояльности. Это только на первый взгляд кажется, что толку от этого немного. На самом деле — есть. За каждую покупку (не только топлива) вы получаете бонусы. Ими можно оплатить ГСМ. Некоторые АЗС устраивают специальные акции. Например, снижают цены по выходным. Если вы ездите часто, имеет смысл заправлять машину в это время и по карточке. Получится двойная экономия. Бывает, что на АЗС делают скидки при заправке большого объема. Это тоже отличный способ сэкономить на ГСМ.

4 Мониторьте цены Да, не всегда низкая цена на топливо гарантирует его качество. Но все-таки внимательно следите за ценами на заправках. Например, часто за городом они немного ниже, чем в центре Бишкека. Если заправляетесь часто, можно сэкономить, доехав до такой заправки.

5 Смените тип топлива Неплохим вариантом для экономии может стать установка газобалонного оборудования. Газ почти в два раза дешевле бензина, хотя и расходуется немного быстрее. Да, сначала придется потратиться на систему. Но за счет существенной разницы в цене между газом и бензином эти расходы окупятся быстро. А еще это экологично. Есть два варианта — сжиженный углеводородный газ (СУГ, или пропан-бутановая смесь) и метан (природный газ). Второй вариант дешевле, но есть и минусы. Заправки с метаном только в Бишкеке и некоторых населенных пунктах Чуйской области. Заправок, где продают СУГ, гораздо больше. Сейчас сжиженный газ есть почти на всех АЗС в стране.

6 Паркуйтесь в тени Парковаться тоже надо с умом. В жару машину лучше оставлять в тени. Разогретый воздух и без того провоцирует повышенное испарение топлива, так что не стоит дополнительно накалять автомобиль на солнце.

7 Выключите кондиционер Не самый приятный совет. Но стоит помнить, что из вспомогательного оборудования самый дорогой потребитель топлива в машине — кондиционер. Климат-контроль экономичнее обычного кондиционера. Для максимальной экономии топлива кондиционер придется выключить. Конечно, в сорокаградусную жару такой совет не подходит, но вот в теплую погоду вполне можно обойтись открытыми окнами.