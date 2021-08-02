Пострадавший во время конфликта на границе вернулся после лечения в Турции

Один из пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля благополучно вернулся в Кыргызстан после лечения в Турции. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

В ведомстве напомнили, что мужчина, житель села Интернационал, получил проникающее обширное осколочное ранение роговицы, переломы плюсневых костей обеих стоп. «30 апреля его доставили в БНИЦТиО, где ему была проведена операция с ревизией раны роговицы правого глаза. В послеоперационном периоде на КТ обнаружены мелкие инородные тела в полости глаза. Также больного проконсультировал и обследовал врач из Турции в частной клинике. Выявилась еще отслойка сетчатки, было предложено оперативное вмешательство — витреоретинальная хирургия и пересадка роговицы правого глаза в условиях клиник Турции», — отметили в МЗиСР.

Пострадавший вылетел в Турцию 14 мая. Для продолжения лечения больного направят в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Напомним, всего в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе пострадали 173 человека, погибли 36.