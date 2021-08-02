В поддержку Камиля Рузиева, помогающего жертвам пыток, объявлен сбор подписей

Пользователи соцсетей объявили сбор подписей в поддержку правозащитника Камиля Рузиева.

Уже совсем скоро должны вынести приговор моему папе, правозащитнику, Камилю Рузиеву.



Он правозащитник, но в этот раз он сам стал жертвой системы. Это абсурдное и липовое дело должно быть закрыто.



Поддержите нас, подпишите, пожалуйста, петицию по ссылкеhttps://t.co/YVeEBXFENr — Azat (@Azat25) August 2, 2021

Отмечается, что дело в отношении гражданского активиста передано в суд. Он обвиняется в подделке документов. Правозащитник вину не признает и считает, что материалы дела сфабрикованы. Его адвокаты добавили — ни одного весомого доказательства обвинение так и не представило.

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев широко известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью это преследование.