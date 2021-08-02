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Общество

В поддержку Камиля Рузиева, помогающего жертвам пыток, объявлен сбор подписей

Пользователи соцсетей объявили сбор подписей в поддержку правозащитника Камиля Рузиева. 

Отмечается, что дело в отношении гражданского активиста передано в суд. Он обвиняется в подделке документов. Правозащитник вину не признает и считает, что материалы дела сфабрикованы.  Его адвокаты добавили  ни одного весомого доказательства обвинение так и не представило. 

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев широко известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью это преследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202877/
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В поддержку Камиля Рузиева, помогающего жертвам пыток, объявлен сбор подписей