В поддержку Камиля Рузиева, помогающего жертвам пыток, объявлен сбор подписей

Пользователи соцсетей объявили сбор подписей в поддержку правозащитника Камиля Рузиева.
Отмечается, что дело в отношении гражданского активиста передано в суд. Он обвиняется в подделке документов. Правозащитник вину не признает и считает, что материалы дела сфабрикованы. Его адвокаты добавили — ни одного весомого доказательства обвинение так и не представило.
Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.
Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев широко известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью это преследование.