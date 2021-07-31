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Общество

Погранслужба опровергла проведение незаконных проверок на границе с Узбекистаном

Информация граждан Узбекистана о якобы незаконных проверках на кыргызско-узбекской государственной границе и поборах со стороны пограничников Кыргызстана не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

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По ее данным, в июне 2021 года совместным приказом ряда госорганов утверждены алгоритмы действий по недопущению завоза и распространения COVID-19 в отношении кыргызстанцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу.

Согласно алгоритмам, по прибытии на территорию Кыргызстана граждане должны предъявить сотрудникам санитарно-карантинных постов (СКП) отрицательные результаты ПЦР-теста или сертификат вакцинации от COVID-19. Далее, получив разрешение медиков на въезд в страну, граждане направляются к кабинам пограничного контроля.

Пограничная служба ГКНБ осуществляет только проверку документов, дающих право на пересечение государственной границы (паспорт гражданина, свидетельство о рождении несовершеннолетних).

В последнее время зафиксировано увеличение попыток пересечения госграницы гражданами сопредельных государств с фальшивыми справками об отрицательных результатах ПЦР-тестов и поддельными сертификатами вакцинации от COVID-19.

Информация о подобных фактах направляется в пограничные ведомства сопредельных государств для принятия соответствующих мер.

Ранее граждане Узбекистана разместили в социальных сетях открытое обращение к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Они заявили о незаконных проверках на кыргызско-узбекской государственной границе и поборах со стороны пограничников КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202817/
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