Сальные шутки и сексуальное насилие. Как говорить с ребенком об этом

На этой неделе кыргызстанцам стало известно о двух случаях сексуального насилия над детьми: в селе Лебединовка пострадал шестилетний мальчик, а в Узгенском районе — 12-летняя девочка. Это факты, ставшие достоянием общественности. Но нередко случаи насилия проходят почти незамеченными, особенно если речь идет о воздействии психологическом.

Слова с сексуальным подтекстом, нежелательные прикосновения, домогательства в общественных местах и доме — не редкость.

Как родителям объяснить ребенку, как правильно реагировать в таких ситуациях, журналист 24.kg спросила у директора ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой.

— Когда и как рассказать ребенку о том, что такое насилие?

— Учить ребенка защищать свое тело эксперты советуют начинать не в период полового созревания, а намного раньше, с младшего дошкольного возраста.

Надо объяснить, что у него есть право на неприкосновенность тела. И если к нему кто-то притрагивается, то это преступление, которое карается законом. В то же время ребенку необходимо сказать, что в таких случаях он может обращаться к родителям, взрослым (это может быть родственник, педагог и так далее), позвонить в милицию 102, на телефон доверия для детей 111.

Он должен знать, что его за это не будут ругать, винить, а наоборот, поддержат. Назгуль Турдубекова

— А если физического контакта нет? Например, как девочке реагировать на свист вслед или сальные комментарии от молодых людей и компаний? Может ли это означать для нее какую-то опасность?

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— В связи с участившимися случаями нападений и насилия на женщин и детей со стороны совершенно незнакомых для них мужчин любой вид домогательства должен вызывать настороженность. Но, главное, не паниковать. Потому что, когда человек паникует, он теряет контроль над ситуацией.

Как правило, ни одна девочка или женщина не ожидает, что к ней может кто-то пристать. Это всегда неприятно. И чаще всего стыдно становится не лицу, кто это совершает, а самим потенциальным жертвам. Такое состояние приводит к тому, что жертвы не могут своевременно и быстро защититься. Такой риск с каждым годом возрастает, и не только в нашей стране, но и во всем мире.

Поэтому умение защищать себя от домогательств и насилия должно быть отработано у каждого.

В условиях нашей республики первое, что необходимо сделать, — уйти в многолюдное место. Назгуль Турдубекова

Конечно, все время убегать — это значит формировать у наших детей и женщин поведение жертвы, и случаи, которые будут скрываться и умалчиваться, будут увеличиваться. Но все зависит от конкретной ситуации. Уйти в первые минуты угрозы — это будет правильный шаг, так как нет гарантии, что после приставания человек не применит насилие. Но после этого надо обратиться за помощью к взрослым и милиции, чтобы лицо, которое угрожало безопасности, привлекли к ответственности, позвонить родным, чтобы они могли приехать. Если будет возможно, сделать фотографию или видеоснимок этого человека, чтобы потом передать правоохранительным органам.

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Адекватной должна быть и реакция со стороны милиции, она должна жестко пресекать подобное поведение. Непристойные приставания — это домогательство, один из видов насилия.

Также важно вести информационную работу с населением о недопустимости подобного поведения.

— А если это происходит в школе или в какой-то секции, есть ли какие-то правила поведения?

— К нам часто обращаются родители и сами преподаватели со случаями, когда жертвой домогательства или сексуального насилия становились их дети или ученики как со стороны более старших ребят, так и учителей. Во всех случаях дети не сразу могли дать отпор, большая часть долго молчаливо скрывала.

Они стеснялись, боялись, что могут стать предметом позора и насмешек. Такая реакция у детей часто формируется потому, что они видят — никто из окружающих взрослых не осуждает подобное поведение. Назгуль Турдубекова

И они не уверены, что их защитят. Поэтому, повторюсь, ребенку надо объяснить, что вы поддержите его, что он может рассказать вам о случившемся, позвонить на телефон доверия, в милицию.

Кроме того, необходимо обязать каждое детское учреждение вне зависимости от формы собственности обеспечивать безопасное пространство для каждого ребенка. Должны быть разработаны политика по предупреждению всех форм насилия и четкая инструкция, как защищать жертву, привлекать к ответственности лицо, совершавшее насилие.

Особое внимание на это надо уделять учреждениям, где дети живут без родителей: детские дома, интернаты и приюты. Потому что круглосуточно контролировать большое число детей практически невозможно.

— Вернемся к тому, как начать разговор о насилии.

— Лучше всего использовать для начала беседы естественные моменты. К примеру, новость из прессы об изнасиловании, факте краже невесты, попытке похищения и другие. Важно знать мнение подростка о том, что они слышали и что они знают, как к этому относятся.

Беседа с подростками о сексуальном насилии не должна быть одноразовой. В то же время в ходе первого разговора не следует говорить сразу обо всем. Важно учесть следующее: беседу следует начать с безопасности в дружбе, с друзьями, в знакомстве, разговоре с незнакомцами и так далее. Очень важно дать возможность ребенку задавать все интересующие его вопросы, быть открытым, чтобы вызвать заинтересованность к обсуждаемой проблеме.