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Общество

В Кыргызстане отмечается крайне низкая выявляемость пациентов с гипертонией

В Кыргызстане отмечается крайне низкая выявляемость пациентов с гипертонией. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, об этом говорится в отчете по контролю артериальной гипертензии, который накануне обсудили на встрече рабочей группы по улучшению контроля на уровне первичной медико-санитарной помощи.

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«По результатам эпидемиологических исследований «ИнтерЭпид» и STEPS распространенность артериальной гипертонии в Кыргызстане составляет 44-45 процентов. Однако, по данным представленного отчета, на учете по поводу гипертонии состоят всего 10-15 процентов больных», — отметили в ведомстве.

В Минздравсоцразвития добавили, что увеличение выявляемости больных с артериальной гипертонией позволит снизить такие грозные осложнения, как инсульт, инфаркт, хроническая почечная недостаточность, слепота и деменция, и в целом приведет к снижению смертности и инвалидизации населения Кыргызстана от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202738/
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