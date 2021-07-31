В Кыргызстане отмечается крайне низкая выявляемость пациентов с гипертонией. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, об этом говорится в отчете по контролю артериальной гипертензии, который накануне обсудили на встрече рабочей группы по улучшению контроля на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Читайте по теме Сердечные болезни. Почему в КР от них умирают чаще всего и при чем здесь COVID

«По результатам эпидемиологических исследований «ИнтерЭпид» и STEPS распространенность артериальной гипертонии в Кыргызстане составляет 44-45 процентов. Однако, по данным представленного отчета, на учете по поводу гипертонии состоят всего 10-15 процентов больных», — отметили в ведомстве.

В Минздравсоцразвития добавили, что увеличение выявляемости больных с артериальной гипертонией позволит снизить такие грозные осложнения, как инсульт, инфаркт, хроническая почечная недостаточность, слепота и деменция, и в целом приведет к снижению смертности и инвалидизации населения Кыргызстана от сердечно-сосудистых заболеваний.