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Общество

Нет системного контроля. Почему не снижается смертность от сердечных болезней

Для определения факторов сложной ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в Кыргызстане в Национальном центре кардиологии и терапии (НЦКиТ) проведен системный анализ по оказанию медицинской помощи больным с кардиологической патологией во всех регионах.

Как сообщили 24.kg в Минздраве, анализ показал отсутствие системного подхода и решений по вопросам профилактики, ранней диагностики и контроля ССЗ, недостаточно разработанную систему направлений и интеграции между различными уровнями здравоохранения, а также вопросы доступности и качества лечения, особенно с использованием высокотехнологичных вмешательств.

В НЦКиТ были разработаны и начата успешная реализация стратегий по снижению смертности от ССЗ в КР в рамках программы «Экстренная кардиология».

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Впервые ведется работа по созданию национальной системы профилактики, ранней диагностики и контроля сердечно-сосудистых и неинфекционных заболеваний (НИЗ) с использованием современных технологий и методических подходов передового опыта крупных медицинских центров России, стран Европейского союза, США, Азии и других. Главным приоритетом при этом является разработанная новая концепция интегрированной профилактики ССЗ и НИЗ, основанной на самоконтроле и активной диспансеризации«, — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили: немаловажным является разработанный проект централизованной дистанционной системы ранней диагностики и контроля ССЗ и НИЗ с цифровой навигацией пациентов, направленный на усиление системы здравоохранения на первичном уровне, а также создание сильных региональных кардиологических центров — высокотехнологичных сердечно-сосудистых кластеров (КАТЛАБ) и флагманских кардиологических блоков районного уровня.

«Особого внимания заслуживает организация национального экспертного центра кардиологии и кардиохирургии на базе НЦКиТ на основе модели полного цикла оказания высокотехнологичной качественной медицинской помощи больным с тяжелыми ССЗ. Первые результаты реализации вышеобозначенных стратегий продемонстрировали существенную положительную динамику в развитии современной модели организации и менеджмента в кардиологии», — подчеркнули в МЗ КР.

В среднем по республике от ССЗ ежегодно умирает более 20 тысяч человек, а ежедневно — около 60.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333837/
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