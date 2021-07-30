В Малайзии два гигантских варана устроили разборку из-за самки, попав на видео

В Малайзии два гигантских варана устроили разборку на парковке перед исследовательским центром. Видео с рептилиями опубликовали в Twitter.

Два ящера сцепились и попытались повалить друг друга на землю. Пользователи уже посмотрели видео почти 700 тысяч раз. Многие решили, что вараны обнимаются, но на самом деле они борятся за самку.

В комментариях начали шутить. «Это я и мои друзья, когда закончится карантин», «Даже вараны скучают по своим друзьям», «Годзилла против Годзиллы», — шутят в комментариях пользователи.