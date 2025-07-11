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Происшествия

Огромный варан в тюке сена. Неожиданная находка в Шамалды-Сае

Фермер из города Шамалды-Сай Джалал-Абадской области столкнулся с неожиданной находкой во время обычного сенокоса. В одном из тюков сена он обнаружил варана.

На фото видно, что варан попал в пресс-подборщик. Животное, судя по всему, случайно попало в сено во время сбора. Специалисты предполагают, что это мог быть серый или пятнистый варан — виды, которые редко, но встречаются на юге Кыргызстана, особенно в жаркое время года.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Огромный варан в тюке сена. Неожиданная находка в Шамалды-Сае

Экологи советуют в подобных ситуациях сохранять спокойствие: вараны, несмотря на грозный вид, редко представляют угрозу человеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335935/
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