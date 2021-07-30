Дом для прокуроров построят в селе Кочкор Нарынской области. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, Нарынское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на строительство. В объявлении указано, что дом будет двухэтажным.

Отметим, что ранее Баткенское областное управление капитального строительства объявило тендер на строительство административного здания и служебного жилого дома на восемь квартир для работников прокуратуры, а Таласское — тендер на реконструкцию и капремонт дома.

Напомним, что до этого на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 80 процентов его сотрудников не имеют собственного жилья.