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Общество

Дом для прокуроров построят в селе Кочкор Нарынской области

Дом для прокуроров построят в селе Кочкор Нарынской области. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, Нарынское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на строительство. В объявлении указано, что дом будет двухэтажным.

Отметим, что ранее Баткенское областное управление капитального строительства объявило тендер на строительство административного здания и служебного жилого дома на восемь квартир для работников прокуратуры, а Таласское — тендер на реконструкцию и капремонт дома.

Напомним, что до этого на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 80 процентов его сотрудников не имеют собственного жилья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202593/
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