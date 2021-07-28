Изнасилование девочки в Узгене. Пострадавшей окажут психологическую помощь

Девочке из Узгена, которая подверглась насилию, и ее семье окажут психологическую помощь. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

В ведомстве отметили, что мама девочки — домохозяйка, а отец — сезонный трудовой мигрант в Казахстане.

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«Семья получает ежемесячное пособие в размере 2 тысяч 430 сомов на троих несовершеннолетних детей как малообеспеченная. По характеристике школы М.Р. — одна из дисциплинированных и ведущих учениц», — отметили в Минздравсоцразвития.

В министерстве добавили, что в настоящее время ведется расследование со стороны правоохранительных органов. «Психолог поможет реабилитировать семью и несовершеннолетнюю девочку. А также принимаются соответствующие меры по защите прав и ее интересов», — добавили в МЗиСР.

Напомним, в Узгенском районе Ошской области на улице 39-летний мужчина изнасиловал девочку. Подозреваемый задержан.