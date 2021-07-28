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Общество

В Бишкеке сегодня можно бесплатно пройти обследование на вирусные гепатиты

В Бишкеке сегодня можно бесплатно пройти обследование на вирусные гепатиты. Об этом на брифинге сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами.

«Многие люди не знают, что болеют гепатитами В и С. Узнают, когда уже происходят физиологические изменения в печени, цирроз, рак», — сказал он.

Зуридин Нурматов добавил, что обследование можно пройти до 16.00 по адресу: улица Логвиненко, 8.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202362/
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