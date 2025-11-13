На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов

Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека объявил тендер на разработку и проведение информационной кампании по повышению спроса на медицинские услуги по вакцинации против гепатита B, а также диагностике и лечению гепатитов B и C.

Как сообщил портал госзакупок, на это планируют выделить 3 миллиона 50 тысяч сомов.

В техзадании отмечается, что вирусные гепатиты В и С остаются значимым фактором бремени заболеваний в Кыргызстане, при этом часть населения не осведомлена о путях передачи, профилактике и доступности услуг. Сочетание информационных пробелов, стигмы, недоверия к медицинской системе и логистических барьеров ведет к низкой вовлеченности населения к кампании по вакцинации, тестированию и лечению.

Кампания направлена на взрослое население Кыргызстана в возрасте от 18 до 65 лет с акцентом на людей трудоспособного возраста, ключевые группы населения, медработников и лидеров общественного мнения.

География охватывает всю страну с фокусом на города Бишкек, Ош, Манас и Токмок, где присутствуют медцентры, предоставляющие услуги по тестированию, вакцинации и лечению вирусных гепатитов.

Предложения принимают до 27 ноября.