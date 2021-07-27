Правозащитники просят не понижать статус уполномоченного по правам ребенка КР

Правозащитники просят не понижать статус уполномоченного по правам ребенка Кыргызской Республики. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, в новом проекте Кодекса о детях уполномоченного по правам ребенка включили в структуру Минздравсоцразвития.

«Вы говорили, что в Кыргызстане нужен уполномоченный по правам ребенка. У него должен быть высокий статус. Сейчас он находится в структуре администрации президента. Это очень хорошо. Его нельзя включать в новый проект Кодекса о детях. Потому что если включить его в законопроект, то он окажется в исполнительной власти и станет как просто социальный специалист. Будет дублирование соцработника», — сказала она.

Правозащитница отметила, что пост уполномоченного по правам ребенка КР учрежден по указу главы государства, обладает полномочиями надзорного органа и может формировать политику в профильной сфере.

«Если в Кодекс о детях его введем, будет дублирование. Поэтому мы просим не понижать статус уполномоченного по правам ребенка и оставить его на уровне указа президента. Потому что через него мы можем решать глобальные проблемы», — заключила Назгуль Турдубекова.