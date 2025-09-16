14:24
Общество

Чужих детей не бывает, не будьте равнодушными — Асель Чынбаева

Ни одна страна в мире не может сказать об отсутствии проблемы с защитой прав детей, и Кыргызстан не исключение. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила уполномоченный по правам ребенка КР Асель Чынбаева.

По ее словам, ситуация усложнилась с расширением доступа детей к интернету, гаджетам, изменились формы буллинга.

«Конечно, страна пытается бороться с этим, принимать программы, усиливать вопросы профилактики, работать с родителями. Не думаю, что это изменится в одночасье. Поэтому я призываю все сообщество к бдительности.

Если вы видите, что с ребенком что-то происходит, не будьте равнодушными, позвоните в 112, 111. Чужих детей не бывает.

Асель Чынбаева 

Если есть возможность вовремя сообщить, то мы должны быть готовы помогать. Без помощи общества, родителей одних усилий госорганов недостаточно», — сказала Асель Чынбаева.

В эфире также напомнили о недавнем убийстве двух маленьких детей в Чуйской области. У уполномоченной поинтересовались возможными причинами происшествия.

«Это очень большая трагедия. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Мы не можем озвучивать все подробности. Я предполагаю, есть большие проблемы у женщины. Когда появится заключение, станет более детально ясно», — заметила Асель Чынбаева.

По ее словам, семья была полная, не входила в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей

«Всего было пятеро детей, троих хотели разместить в социальные учреждения и оказать помощь. Но мы должны понимать, что отец тоже является законным представителем, он от помощи отказался. Дети направлены к ближайшим родственникам, мать изолировали. Будем мониторить это дело. Мы участвуем в судебных процессах, но это не афишируется, поскольку речь о детях.

Сейчас поступило еще несколько заявок, просьб адвокатов и законных представителей принять участие, промониторить. Буквально недавно мы направили поручение правоохранительным органам проверить, насколько правильно квалифицирована статья, по которой проходит ответчик, и дали согласие на участие в процессе. Стараемся также привлекать представителей института омбудсмена, гражданское сообщество. Если получается, в некоторых случаях ищем адвоката и кто может профинансировать это», — заключила Асель Чынбаева.
