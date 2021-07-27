23 километра дорог и ямочный ремонт. Минтранс отчитался за полгода работы

Бюджет Министерства транспорта и коммуникаций на 2021 год составил 1 миллиард 655 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, было предусмотрено 200 миллионов сомов на реконструкцию автодороги Балыкчи — Корумду, 319 миллионов сомов для строительства обходных дорог в Баткенской области и 354 миллиона сомов по другим объектам.

Всего в этом году предусмотрено строительство 40 километров дорог. 23 километра уже завершены.

«На 2021 год на строительство и содержание дорог общего пользования по итогам проведенного секвестрования предусмотрены 600 миллионов сомов. За шесть месяцев 2020 года выполнены дорожно-строительные работы на сумму 370 миллионов сомов. Текущий ремонт, в том числе ямочный, выполнен в объеме 65 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

За шесть месяцев общее финансирование дорожной отрасли составило 950 миллионов сомов.