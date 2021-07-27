Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на международных олимпиадах по информатике и биологии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, накануне глава ведомства Болотбек Купешев вручил призерам медали и призы.

Фото пресс-службы МОиН. Школьники из Кыргызстана завоевали медали на международных олимпиадах

«С 19 по 25 июня в Сингапуре в онлайн-формате прошла 33-я Международная олимпиада по информатике среди школьников всего мира. В ней приняли участие 355 учащихся из 88 стран мира. Команда Кыргызстана была представлена четырьмя учениками международного образовательного учреждения «Сапат». Ученик 10-го класса Нарынского лицея имени М.Субакожоева Данияр Бейшекеев, ученики 11-го класса Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова Ислам Давлетов и Артур Айдаров, ученик 9-го класса Джалал-Абадского лицея имени Курманбека баатыра Тенгиз Беккоенов выиграли бронзовые медали», — отметили в министерстве.

Кыргызстанцы приняли участие и в Международной олимпиаде по биологии, организованной Лиссабоном (Португалия) с 19 по 22 июля. Бактынур Ажыбаев, ученик Джалал-Абадского лицея имени Курманбека баатыра, завоевал бронзовую медаль.