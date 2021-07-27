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Общество

Привыкайте. Ученые прогнозируют более интенсивные периоды аномальной жары

Ученые из Высшей технической школы Цюриха заявили, что человечеству необходимо подготовиться к более интенсивным периодам аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — цитирует участника исследования Эрика Фишера издание.

По его словам, данные явления будут наблюдаться уже в ближайшие десятилетия.

Отмечается, что рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год, а с 2051-го по 2080 год — от трех до 21 раза чаще.

Напомним, 26 июля 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 41,3 градуса. Это на 6,9 градуса выше нормы. 25 июля температурный рекорд в городе для этого дня также был побит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202190/
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