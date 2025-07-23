Житель столицы Эсен Жуманов опубликовал в соцсетях два фото с подписью «Бишкек — сковородка». Слева — привычный для города тротуар, покрытый свежим асфальтом. Справа — тот же участок, но с добавлением зелени и теневых навесов. Разница в восприятии температуры разительная.

«Асфальтирование тротуаров — это хорошо. Было бы отлично, если бы использовали более экологичные материалы. Но и то, что есть, — уже шаг вперед. Однако теперь мы буквально ходим по сковородке: на солнце чувствуешь не +35, а все +45», — написал бишкекчанин.

По его словам, при ремонте улиц важно сразу планировать и озеленение. Вокруг в основном старые деревья, новых саженцев почти нет. Тень — большая редкость, а ведь именно она делает городскую среду комфортной.

«Я был удивлен, насколько приятно гулять в Сингапуре. Там климат жарче, чем у нас, но благодаря густой растительности идти по городу легко и прохладно», — отметил Эсен Жуманов.