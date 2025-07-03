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Общество

Погодная аномалия на Средиземном море: температура воды очень беспокоит ученых

Средиземное море потеплело до аномальных значений. Температура воды в его отдельных районах в июне 2025 года превышала сезонную норму более чем на 5 градусов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на службу спутникового мониторинга Земли Copernicus.

Copernicus
Фото Copernicus. Температурная аномалия поверхности моря относительно многолетней нормы

Отмечается, что 1 июля зафиксирована пиковая температура в 29,85 градуса по Цельсию. При этом особенно сильно нагрелось море у Балеарских островов, на испанском побережье Средиземного моря и у юга Франции. Там температура воды достигла уровня «домашней ванны», отмечает издание. Такие значения обычно регистрируют в разгар лета, а не в его начале.

Ученых, на которых ссылается журнал, особенно пугает то, что пиковые значения обновлялись совсем недавно: и в 2022, и в 2023 годах, а экстремально теплые фазы теперь продолжаются «необычно долго».

Это может негативно отразиться на всем регионе. Так, аномально теплая вода создает стресс для морской экосистемы: одни виды адаптируются, существование других — под угрозой, не исключена массовая гибель кораллов, морских трав и моллюсков. Рыболовство также страдает из-за того, что рыбы мигрируют или исчезают популяции.

Жара в море означает и жару на суше, подчеркивается в статье. Специалисты напоминают, что в природе все взаимосвязано и более теплая вода означает «больше накопленной энергии». После испарения влажный воздух может привести к штормам и наводнениям, будет больше ураганов.

Подобные явления наблюдаются в морях по всему миру, океаны больше не поглощают избытки тепла. Вывод ученых: энергетический баланс Земли нарушен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335048/
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