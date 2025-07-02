Летняя аномалия: почему газоны у мэрии остаются зелеными, несмотря на жару?

В разгар летней жары, когда бишкекские парки, бульвары и скверы один за другим теряют зеленый облик — деревья сбрасывают листву, а газоны выгорают под солнцем, — внимание горожан привлекла неожиданная деталь: у здания мэрии столицы зелень остается свежей и ухоженной, а клумбы продолжают цвести.

В социальных сетях жители города с удивлением обсуждают этот феномен. На фоне официальных заявлений о том, что преждевременное опадание листвы и выгорание травы — «естественная реакция растений на жару», состояние зеленых насаждений возле муниципалитета воспринимается как исключение из этой «нормы».

«Газоны у мэрии зеленые, листвы на деревьях в избытке, клумбы с живыми цветами, а не с засухоустойчивыми растениями. В остальной части столицы наблюдаем совершенно иную картину», — отмечают пользователи.

Такая контрастная разница в состоянии озеленения порождает у жителей вопросы:

• Почему в одних частях города жара вызывает массовое осыпание листвы, а в других — нет?

• Используются ли у здания муниципалитета особые методы полива, недоступные остальным районам?

• И, наконец, возможна ли такая же системная забота о зеленых зонах по всему Бишкеку?

Пока городские службы объясняют изменение внешнего вида насаждений погодными условиями, случай с зеленой зоной у здания мэрии демонстрирует, что при должном уходе трава может оставаться зеленой даже в аномальную жару.

Горожане надеются, что подход, применяемый у главного административного здания столицы, станет стандартом и для других участков, особенно в густонаселенных жилых районах.