19:33
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Европу охватила аномальная жара. В Испании зафиксировано +46 градусов

Европейский континент столкнулся с очередной волной экстремальной жары — в минувшие выходные во многих государствах зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Deutsche Welle
Фото Deutsche Welle. Туристы спасаются от жары в Риме

По их данным, 28 июня в Эль-Гранадо (провинция Уэльва, Андалусия) температура воздуха достигла +46 градусов. Этот факт может стать новым температурным рекордом для июня за всю историю наблюдений в стране. Предыдущий установлен в Севилье в 1965 году.

Также отмечается, что красный уровень погодной опасности действует сразу в нескольких европейских государствах, включая Португалию, Италию, Хорватию, Францию, Австрию, Бельгию, Венгрию, Сербию, Словению и Швейцарию. Во многих регионах власти призывают жителей избегать пребывания на солнце и не выходить из дома без необходимости.

В Италии в состоянии повышенной готовности находится 21 город, включая Рим, Милан, Неаполь, Венецию, Флоренцию и Катанию. В стране фиксируется рост количества обращений в больницы по причине теплового удара, преимущественно среди пожилых людей, онкологических больных и бездомных. В Болонье открыты «климатические убежища» с кондиционерами и питьевой водой, а в Риме пожилым предоставили бесплатный доступ в бассейны.

Климатологи связывают участившиеся аномальные погодные явления с глобальным изменением климата. По словам экспертов, подобные волны жары будут становиться все более частыми и продолжительными, требуя от властей и общества срочной адаптации к новым климатическим реалиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334704/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
В автобусах температура выше 50 градусов. Бишкекчане рискуют здоровьем
Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы
Мэрия Бишкека просит с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах
Жара. В столичной школе выпускников заставляют сдавать зачет по физкультуре
Аномальная жара в Бишкеке, читатели жалуются на жуткую температуру в автобусах
Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года
Европа передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
В&nbsp;Токмаке госслужащих массово направили на&nbsp;восстановление скандального парка В Токмаке госслужащих массово направили на восстановление скандального парка
С&nbsp;1&nbsp;июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и&nbsp;где оформить полис С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис
Бизнес
O!Bank для бизнеса&nbsp;&mdash; принимайте оплату по&nbsp;картам и&nbsp;QR без комиссии O!Bank для бизнеса — принимайте оплату по картам и QR без комиссии
Все это можно купить на&nbsp;Ozon. Тест Все это можно купить на Ozon. Тест
Итоги всенародного конкурса среди имамов Итоги всенародного конкурса среди имамов
В&nbsp;Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
30 июня, понедельник
19:26
Европу охватила аномальная жара. В Испании зафиксировано +46 градусов Европу охватила аномальная жара. В Испании зафиксирован...
19:12
Карета скорой помощи с пациентом в салоне столкнулась с грузовиком в Бишкеке
19:06
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
19:02
Юный кыргызстанец завоевал золото на математической олимпиаде в Македонии
18:51
Повестку предстоящего визита Садыра Жапарова в Таджикистан обсудили в Чолпон-Ате