Европу охватила аномальная жара. В Испании зафиксировано +46 градусов

Европейский континент столкнулся с очередной волной экстремальной жары — в минувшие выходные во многих государствах зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фото Deutsche Welle. Туристы спасаются от жары в Риме

По их данным, 28 июня в Эль-Гранадо (провинция Уэльва, Андалусия) температура воздуха достигла +46 градусов. Этот факт может стать новым температурным рекордом для июня за всю историю наблюдений в стране. Предыдущий установлен в Севилье в 1965 году.

Также отмечается, что красный уровень погодной опасности действует сразу в нескольких европейских государствах, включая Португалию, Италию, Хорватию, Францию, Австрию, Бельгию, Венгрию, Сербию, Словению и Швейцарию. Во многих регионах власти призывают жителей избегать пребывания на солнце и не выходить из дома без необходимости.

В Италии в состоянии повышенной готовности находится 21 город, включая Рим, Милан, Неаполь, Венецию, Флоренцию и Катанию. В стране фиксируется рост количества обращений в больницы по причине теплового удара, преимущественно среди пожилых людей, онкологических больных и бездомных. В Болонье открыты «климатические убежища» с кондиционерами и питьевой водой, а в Риме пожилым предоставили бесплатный доступ в бассейны.

Климатологи связывают участившиеся аномальные погодные явления с глобальным изменением климата. По словам экспертов, подобные волны жары будут становиться все более частыми и продолжительными, требуя от властей и общества срочной адаптации к новым климатическим реалиям.