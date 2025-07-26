Экстремальная жара. Власти Греции ввели запрет на работу под открытым небом

Власти Греции ввели запрет на работу под открытым небом в дневное время из-за экстремальной жары. Об этом сообщает DW.

Уточняется, что с 12.00 до 17.00 курьерам, строителям, а также работникам сельскохозяйственной сферы запрещено находиться на улице в Афинах и ряде других регионов страны.

Фото СМИ. Греция переживает аномальную жару

По прогнозам синоптиков, в центральной части Греции температура воздуха может достигнуть 43 градусов по Цельсию, в крупных городах — до 40 . При этом ночная температура почти не снижается, а утром уже превышает 30 градусов. В ряде городов открыты кондиционированные помещения, где жители могут укрыться от жары.

О высокой температуре предупредила также Метеорологическая служба Турции. В Диярбакыре, на юго-востоке республики, ожидается до 45 градусов, в туристической Анталье — до 40 .

В то же время в настоящее время «мы вступаем в самый критический период ухудшения пирометеорологических условий почти на всей территории страны», сообщает Метеорологическая группа FLAME из подразделения METEO Национальной обсерватории Афин. Отмечается, что «совокупный эффект очень жарких и сухих условий, преобладающих в государстве, привел к значительному повышению риска лесных пожаров».