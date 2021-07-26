Смысла занижать смертность от COVID-19 нет, заверяют в Минздраве

Смысла занижать смертность от коронавируса нет. Об этом 24.kg сообщил специалист Министерства здравоохранения и социального развития Эсенбек Джумалиев.

Отметим, что пользователи социальных сетей задаются вопросом, почему официальная статистика смертности от COVID-19 и внебольничной пневмонии стабильная (10-11 человек).

«Специалисты разных профилей изучают всю документацию по пациентам, которые скончались, в том числе результаты ПЦР-теста. Многие имеют сопутствующие хронические заболевания. Поэтому случаи фильтруются, выделяют только те, в которых коронавирусная инфекция привела к смерти. Такая статистика правильная и четкая. Что и делается сегодня. Никакого занижения нет. Все по факту, обосновано. Цифры объективные», — сказал Эсенбек Джумалиев.

Он отметил, что в центральный морг доставляют почти всех, кто умер в стационарах. «Но в стационарах есть и соматические пациенты. Люди так же болеют, как и до пандемии», — подчеркнул представитель Минздрава.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 12 человек, 24 и 25 июля — по 11 человек.