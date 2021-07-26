16:20
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество

Смысла занижать смертность от COVID-19 нет, заверяют в Минздраве

Смысла занижать смертность от коронавируса нет. Об этом 24.kg сообщил специалист Министерства здравоохранения и социального развития Эсенбек Джумалиев.

Отметим, что пользователи социальных сетей задаются вопросом, почему официальная статистика смертности от COVID-19 и внебольничной пневмонии стабильная (10-11 человек).

«Специалисты разных профилей изучают всю документацию по пациентам, которые скончались, в том числе результаты ПЦР-теста. Многие имеют сопутствующие хронические заболевания. Поэтому случаи фильтруются, выделяют только те, в которых коронавирусная инфекция привела к смерти. Такая статистика правильная и четкая. Что и делается сегодня. Никакого занижения нет. Все по факту, обосновано. Цифры объективные», — сказал Эсенбек Джумалиев.

Он отметил, что в центральный морг доставляют почти всех, кто умер в стационарах. «Но в стационарах есть и соматические пациенты. Люди так же болеют, как и до пандемии», — подчеркнул представитель Минздрава.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 12 человек, 24 и 25 июля — по 11 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202131/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
COVID-19 в мире. Заразились более 194,1 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек
Коронавирусом болеют 17 тысяч 878 человек, 1 тысяча 408 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 158 120
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
Коронавирусом болеют 18 тысяч 492 человека, 1 тысяча 381 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
В КР выявили 995 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 157 147
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в&nbsp;Бишкеке Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
Интервью с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Азизбеком Оморкуловым Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
26 июля, понедельник
16:17
Даша и ее друзья заговорят на кыргызском языке Даша и ее друзья заговорят на кыргызском языке
16:03
«Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
15:53
Годовщина смерти Азимжана Аскарова. ГСИН утверждает: состава преступления нет
15:50
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
15:36
Смысла занижать смертность от COVID-19 нет, заверяют в Минздраве