В Кыргызстане создали ситуативную игру по разделению домашнего труда

Структура «ООН-женщины» в Кыргызстане разработала ситуативную игру «Домашний труд. Кто должен делать?». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, игра поднимает вопросы неравенства в отношении неоплачиваемого домашнего труда. Согласно последним данным («Гендерный анализ воздействия пандемии на женщин и девочек в Европе и Центральной Азии») в Центральной Азии женщины тратят в 2,5 раза больше времени на неоплачиваемую работу по дому, чем мужчины.

Ситуативная игра объясняет необходимость справедливого разделения домашних обязанностей между мужчинами и женщинами, подчеркивая, что женское лидерство повышает осведомленность сельских жителей о важности равного разделения домашних обязанностей.

Интерактивная игра, доступная на кыргызском, русском и английском языках, имеет 6 вопросов-сценариев, на которые нужно выбрать ответ. В ней также содержатся статистические данные и факты, доказывающие необходимость разделения труда.

«Мы надеемся, что, поиграв в игру, ответив на вопросы в интерактивном режиме, люди поймут, что справедливое разделение домашних дел — основа благополучия семьи. От разделения домашнего труда зависит здоровье, настроение и успех семьи, потому что это показатель того, насколько члены семьи заботятся друг о друге», — сказала руководитель проекта ООН-женщины Гульжан Ниязалиева.

Игра создана в рамках проекта «Реагирование на насущные потребности женщин и девочек в уязвимой ситуации, усугубляемой COVID-19 в Кыргызстане», при финансовой поддержке правительства Японии.