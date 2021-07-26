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Общество

Конкурентное предпринимательство. Что предлагает USAID кыргызстанским фермерам

Агентство США по международному развитию (USAID) и индивидуальный предприниматель Кулийпа Жузумалиева сотрудничают для расширения предприятия по переработке молока «Ак-Жалга» в селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области. Ожидается, что в рамках этого партнерства еще 400 местных фермеров получат возможность сдавать молоко и появятся 50 новых рабочих мест для местного населения. Подробности рассказали в посольстве США в Кыргызстане.

При поддержке проекта USAID «Конкурентное предприятие» компания «Ак-Жалга» разнообразила ассортимент и усовершенствовала производственный процесс при помощи нового оборудования для производства и упаковки сыра. Кулийпа Жузумалиева инвестировала в дополнительное оборудование и новую лабораторию для соответствия международным стандартам.

«В нашей работе мы отдаем приоритет безопасности продуктов питания и изготовлению высококачественных продуктов для наших потребителей. Для этого мы делаем упор на постоянное внедрение улучшений и инноваций в производственный процесс и использование современного оборудования», — говорит Кулийпа Жузумалиева.

Основанная в 1994 году компания «Ак-Жалга» является одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий в Иссык-Кульской области с максимальной производственной мощностью переработки 100 тонн молока в сутки.

Завод перерабатывает около 50 тонн молока в сутки и экспортирует до 70 процентов своей продукции в соседние страны.

«Мы с гордостью поддерживаем таких предпринимателей, как Кулийпа Жузумалиева, которые двигают экономическое развитие Кыргызской Республики. Мы также уделяем особое внимание поддержке сельскохозяйственных производителей, поскольку они помогают обеспечивать продовольственную безопасность страны», — говорит Кит Симмонс, и. о. главы миссии USAID в Кыргызской Республике.

Вся поддержка со стороны USAID поступает в виде грантов, так что нашим партнерам-предпринимателям не нужно возвращать эти деньги.

Крис Симмонс

В компании «Ак-Жалга» работают 126 сотрудников, сбор молока осуществляется с 7 тысяч мелких ферм и домашних хозяйств. В результате расширения при поддержке USAID компания «Ак-Жалга» планирует создать 50 новых рабочих мест на полную ставку и включить в свою цепочку поставок еще 400 местных фермеров.

Проект USAID «Конкурентное предприятие» — это пятилетняя инициатива с бюджетом в $23 миллиона. Проект работает с предприятиями малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства, текстильной промышленности, информационных технологий, образования, пищевой промышленности, чтобы помочь им расширить свое производство и увеличить продажи с целью создания большего количества рабочих мест в Кыргызстане. В рамках программы уже оказана поддержка 90 предприятиям по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202123/
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