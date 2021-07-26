23:14
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Хорошая новость. Вакцинация поможет избавиться от посткоронавирусного синдрома

Российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация может помочь переболевшим COVID-19 от развития посткоронавирусного синдрома.

По его словам, похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему.

Если такие свойства вакцины подтвердят рандомизированные клинические исследования, то вакцину можно будет использовать не только для профилактики, но и для реабилитации, добавил Алексей Водовозов.

Вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков уточнил, что функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.

«Вакцина спасает от осложнений, от постковидного синдрома. По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается», — подчеркнул он.

Евгений Тимаков объяснил, что задача препарата — блокировать массивное размножение коронавируса в организме. Последствия от перенесенной инфекции возникают, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма.

Ранее специалисты отмечали, что большинство из переболевших COVID-19, жаловались на так называемый постковидный синдром — слабость, головную, суставную и мышечную боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессию, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. Этот синдром длится у некоторых от 12 недель и дольше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202110/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая доза вакцины от COVID-19 дает больший эффект, чем первая: исследование
В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели
Кого включили в перечень профессий, где требуется обязательная вакцинация
Сын президента Рустам Жапаров тоже привился от коронавируса
Бери пример! Садыр Жапаров пошел в торговый центр и привился Sinopharm
Смерть женщины в БНИЦТиО. Проводится судебно-медицинская экспертиза
В Кыргызстане расширят перечень профессий, где требуется обязательная вакцинация
Вакцинация от COVID-19. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано
COVID-19. В Минздраве назвали вакцины, прошедшие государственную регистрацию
COVID-19. В каких поликлиниках Бишкека можно получить вакцину AstraZeneca
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в&nbsp;Бишкеке Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в Бишкеке
Бизнес
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
Заказывай и&nbsp;оплачивай справку о&nbsp;несудимости в&nbsp;приложении MegaPay Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
26 июля, понедельник
22:38
Хорошая новость. Вакцинация поможет избавиться от посткоронавирусного синдрома Хорошая новость. Вакцинация поможет избавиться от постк...
22:20
Конкурентное предпринимательство. Что предлагает USAID кыргызстанским фермерам
21:58
В микрорайоне «Улан-2» Бишкека установили, но не включили светофор
21:43
«Эл биримдиги» все-таки получит мандаты в Токмакском горкенеше
21:24
В Медакадемии появится новая универсальная спортивная площадка