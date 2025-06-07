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Общество

Ученые Китая установили побочную пользу препаратов для снижения холестерина

Ученые из Китая выяснили, что добавление статинов (препаратов для снижения холестерина) к лечению сепсиса значительно повышает шансы пациентов на выживание. Работа опубликована в журнале Frontiers in Immunology.

Сепсис — опасное состояние, при котором иммунная система выходит из-под контроля, атакуя не только инфекцию, но и собственные органы человека. Оно может быстро привести к шоку, отказу органов и смерти. Сегодня врачи борются с сепсисом с помощью антибиотиков, капельниц и препаратов, повышающих давление.

Отмечается, что хотя статины чаще всего назначают при сердечно-сосудистых заболеваниях, их возможности не ограничиваются снижением холестерина. Они также уменьшают воспаление, регулируют иммунный ответ, действуют как антиоксиданты и препятствуют образованию тромбов. Эти свойства делают статины потенциально полезными при лечении воспалительных заболеваний, в том числе сепсиса.

В новом исследовании проанализированы данные 12 тысяч пациентов из открытой американской базы MIMIC-IV. Оказалось, что среди тех, кто получал статины во время лечения сепсиса, смертность в течение 28 дней составляла 14,3 процента. А в группе без статинов — 23,4 процента. Это почти 40 процентов разницы в относительных показателях.

«Наше исследование показывает, что статины могут играть защитную роль при сепсисе, улучшая клинические исходы», — отметил доктор Цайфэн Ли из Университетской больницы Тяньцзиня.

Исследование было не экспериментальным, а наблюдательным — врачи не назначали статины случайным образом, как в классических клинических испытаниях. Чтобы исключить искажения, ученые использовали метод статистического сопоставления: для каждого пациента, получавшего статины, подбирали похожего пациента, который их не получал. Это помогло приблизиться к объективному сравнению.

Теперь ученые призывают провести масштабное исследование, чтобы подтвердить эти многообещающие результаты. Если данные подтвердятся, это откроет новый способ спасения тысяч жизней — с помощью уже известных и доступных препаратов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331840/
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