Скончался директор Агентства гражданской авиации Бакыт Джунушалиев

Ушел из жизни директор Агентства гражданской авиации Бакыт Джунушалиев. Его не стало накануне, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«Ушел из жизни профессионал высокого уровня в сфере гражданской авиации, добрый, чуткий, светлый человек и заботливый отец, пользовавшийся нашим искренним уважением. Его отличали огромное трудолюбие, интерес к жизни и работе, отзывчивость и внимание к окружающим. Светлая память о Бакыте Дженишевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы Минтранса. Бакыт Джунушалиев

Бакыту Джунушалиеву было 62 года. Он выпускник Ленинградской Академии гражданской авиации. Профессиональную деятельность начинал диспетчером. Он внес большой вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана. За свои заслуги был награжден почетными грамотами Министерства транспорта и коммуникаций и Агентства гражданской авиации, также ему было присвоено звание «Почетный авиатор».