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Общество

Минобразования передумало вводить ОРТ для зачисления в колледжи

Министерство образования и науки отказалось от идеи зачислять выпускников школ в колледжи по итогам Общереспубликанского тестирования. Ведомство подготовило проект постановления кабмина об отзыве соответствующих изменений в Закон «Об образовании» из Жогорку Кенеша. Документ размещен для общественного обсуждения.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2018 году правительство одобрило законопроект о внесении изменений, в котором предлагалось осуществлять прием абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения либо на основании вступительных испытаний, либо по результатам общереспубликанского тестирования. Тогда ведомство аргументировало, что проведение конкурса на зачисление абитуриентов в спузы по результатам ОРТ может стать действенным механизмом повышения качества образования и борьбы с коррупцией.

Однако из-за пандемии образовательные организации вынуждены были перейти на дистанционное обучение, а также проводить прием абитуриентов в онлайн-режиме. Конкурс среди абитуриентов проводится по средней оценке аттестата с учетом оценки по профилирующему предмету.

На фоне современных событий переход к приему в спузы по результатам общереспубликанского тестирования может вызвать негативную реакцию в обществе, ответили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201972/
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