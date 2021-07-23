Протесты в Токио. Сотни людей выступают против проведения Олимпиады

Толпы людей вышли на акции протеста против проведения Олимпиады в Токио. Об этом сообщает телеканал OstWest.

Протесты против Олимпиады в Токио за час до начала церемонии открытия телеканал показал в прямом эфире.

«Жители Японии опасаются, что Олимпийские игры приведут к распространению коронавируса. Среди спортсменов и других участников международного соревнования уже обнаружено немало случаев заражения. По данным последних опросов, Олимпиаду не одобряют около 55 процентов населения страны», — подчеркнули в издании.