17:16
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Общество

Протесты в Токио. Сотни людей выступают против проведения Олимпиады

Толпы людей вышли на акции протеста против проведения Олимпиады в Токио. Об этом сообщает телеканал OstWest.

Протесты против Олимпиады в Токио за час до начала церемонии открытия телеканал показал в прямом эфире.

«Жители Японии опасаются, что Олимпийские игры приведут к распространению коронавируса. Среди спортсменов и других участников международного соревнования уже обнаружено немало случаев заражения. По данным последних опросов, Олимпиаду не одобряют около 55 процентов населения страны», — подчеркнули в издании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201964/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
COVID-19 в мире. Заразились более 192,5 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 28 медработников
Коронавирусом болеют 20 тысяч 74 человека, 1 тысяча 429 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
В КР выявили 1 127 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 155 005
Для зараженных COVID-19 свободны 599 коек в медучреждениях Бишкека
У аконита конкурент: экстракт полыни признали эффективным в борьбе с COVID-19
COVID-19. В Алматы введут более жесткие ограничительные меры
В больнице скончалась женщина. Родственники считают, что причиной стала вакцина
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Стало известно, кто сфотографировался с&nbsp;Садыром Жапаровым на&nbsp;пляже. Это спонсор Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Бизнес
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
23 июля, пятница
17:03
Протесты в Токио. Сотни людей выступают против проведения Олимпиады Протесты в Токио. Сотни людей выступают против проведен...
16:50
Оставленные без присмотра дети в Бостери. Нашелся отец мальчиков
16:23
На 1,5 миллиона сомов завысили стоимость ремонта школы в Таласской области
15:55
При ЦСМ Бишкека появятся выездные амбулаторные службы
15:19
В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели